В Казани наказали поклонников Тимати, перекрывших движение для клипа

В Казани наказали водителей иномарок, которые перекрыли движение транспорта ради съемок клипа. Ролик появился в сети в начале января, и его начали активно обсуждать в социальных сетях. Сотрудники ГИБДД нашли автомобилистов, изучив опубликованные в сети материалы.

В клипе несколько машин едут «змейкой» по мосту «Миллениум». Затем автомобили выстраиваются в ряд на полосе, не давая другим водителям проехать. Авторы ролика извинились за то, что некоторым автомобилистам пришлось встать в пробке. Они отметили, что движение пришлось остановить «ради искусства». Пользователи сети раскритиковали поведение водителей. Они также выразили надежду на то, что Госавтоинспекция примет меры в отношении участников съемки.

Оказалось, что клип снимали 13 декабря 2019 года на улицах Ершова и Сибгата Хакима, на мосту «Миллениум» и у центра семьи «Казан». Водителей автомобилей Hummer, Land Rover, Mazda 6 и BMW X6 вызвали в ГИБДД. Молодые люди признали, что нарушили ПДД.

В отношении водителей составили 14 административных материалов по статьям КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования», «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов», «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов», «Нарушение правил перевозки людей», «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами» и «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

При этом в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» создатель ролика Руслан Никонов отметил, что съемки клипа не помешали движению.