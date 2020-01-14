Toyota отзывает в США почти 700 тыс. авто из-за проблем с бензонасосом

Японский автоконцерн Toyota отзывает в США около 696 тысяч автомобилей Toyota и Lexus из-за возможных проблем с бензонасосом. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на собственные источники в компании.

Причиной масштабной отзывной кампании стали неисправные бензонасосы, которые могут привести к нестабильной работе двигателя и, в отдельных случаях, к полному его отключению даже во время движения. Последнее, как отмечает источник, создает риск ДТП и представляет серьезную опасность для водителя и всех его пассажиров.

Бесплатному ремонту подлежат порядка 696 тысяч автомобилей 2018—2019 годов выпуска. У Toyota под отзыв попали модели 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra, Avalon и Corolla, а у Lexus – LS 500, LC 500, RC 350, RC 300.

Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что американское агентство по дорожной безопасности (NHTSA) проведет финальную отзывную кампанию, затрагивающую автомобили с опасными подушками безопасности Takata. В ремонт отправятся около 10 млн машин 14 марок, включая Audi, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Mazda, Subaru, Nissan и Mitsubishi.