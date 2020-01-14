В Chery рассказали о новинках для России

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В Chery рассказали о новинках для России

Китайская компания Chery обновит свой модельный ряд в России в 2020 году целым рядом новинок. Помимо уже анонсированного флагмана Tiggo 8, чьи продажи стартуют в марте, Chery планирует расширить список комплектаций Tiggo 4 и привезти в РФ еще два кроссовера – Tiggo 7 Pro и Tiggo 2 Pro.

Первой новинкой Chery в 2020 году станет флагманский кроссовер Tiggo 8, который встанет на ступень выше модели Tiggo 7. Как выяснили «Автоновости дня», к нам приедет дорестайлинговый вариант «восьмерки» с простой решеткой радиатора и «единообразными» дневными ходовыми огнями. Судя по недавно оформленному ОТТС, модель предложат россиянам с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с., вариатором и передним приводом.

В Chery рассказали о новинках для России
Chery Tiggo 8. Фото Chery

В Chery рассказали о новинках для России
Chery Tiggo 8. Фото Chery

В Chery рассказали о новинках для России
Chery Tiggo 8. Фото Chery

Во втором квартале текущего года Chery расширит список комплектаций кроссовера Tiggo 4. Сейчас он предлагается в четырех комплектациях с двумя двигателями на выбор: 2,0-литровым 122-сильным «атмосферником» в паре с «механикой» или вариатором и 1,5-литровым 147-сильным турбомотором, агрегатированным с шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

В Chery рассказали о новинках для России
Chery Tiggo 4. Фото Chery

В Chery рассказали о новинках для России
Chery Tiggo 4. Фото Chery

В Chery рассказали о новинках для России
Chery Tiggo 4. Фото Chery

Затем в России появятся еще два новых кроссовера – Tiggo 7 Pro и Tiggo 2 Pro. Старт их продаж запланирован на третий и четвертый квартал 2020 года соответственно. Подробности о моделях пока не раскрываются, все узнаем чуть позже.

Кроме того, в Chery рассказали, что по итогам 2019 года российские дилеры марки реализовали 6358 автомобилей – на 28% больше, чем годом ранее. Рекордными стали декабрьские продажи, когда своих покупателей нашел 831 автомобиль китайской марки.