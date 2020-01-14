В Chery рассказали о новинках для России

Китайская компания Chery обновит свой модельный ряд в России в 2020 году целым рядом новинок. Помимо уже анонсированного флагмана Tiggo 8, чьи продажи стартуют в марте, Chery планирует расширить список комплектаций Tiggo 4 и привезти в РФ еще два кроссовера – Tiggo 7 Pro и Tiggo 2 Pro.

Первой новинкой Chery в 2020 году станет флагманский кроссовер Tiggo 8, который встанет на ступень выше модели Tiggo 7. Как выяснили «Автоновости дня», к нам приедет дорестайлинговый вариант «восьмерки» с простой решеткой радиатора и «единообразными» дневными ходовыми огнями. Судя по недавно оформленному ОТТС, модель предложат россиянам с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с., вариатором и передним приводом.



Chery Tiggo 8. Фото Chery



Chery Tiggo 8. Фото Chery



Chery Tiggo 8. Фото Chery

Во втором квартале текущего года Chery расширит список комплектаций кроссовера Tiggo 4. Сейчас он предлагается в четырех комплектациях с двумя двигателями на выбор: 2,0-литровым 122-сильным «атмосферником» в паре с «механикой» или вариатором и 1,5-литровым 147-сильным турбомотором, агрегатированным с шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.



Chery Tiggo 4. Фото Chery



Chery Tiggo 4. Фото Chery



Chery Tiggo 4. Фото Chery

Затем в России появятся еще два новых кроссовера – Tiggo 7 Pro и Tiggo 2 Pro. Старт их продаж запланирован на третий и четвертый квартал 2020 года соответственно. Подробности о моделях пока не раскрываются, все узнаем чуть позже.

Кроме того, в Chery рассказали, что по итогам 2019 года российские дилеры марки реализовали 6358 автомобилей – на 28% больше, чем годом ранее. Рекордными стали декабрьские продажи, когда своих покупателей нашел 831 автомобиль китайской марки.