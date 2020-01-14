Автомобили Suzuki подорожали на 50 тыс. рублей в России

Японская компания Suzuki повысила цены на весь модельный ряд в России. Кроссоверы Jimny, Vitara и SX4 подорожали почти во всех комплектациях на 50 тыс. рублей. Об этом узнали эксперты сайта «Цена Авто» в ходе мониторинга российского авторынка.

Так, компактный внедорожник Suzuki Jimny в комплектации GL с механической и автоматической коробкой передач предлагается к продаже за 1 439 000 и 1 499 000 рублей соответственно, а в топовой версии GLX с АКП – за 1 649 000 рублей. Вне зависимости от исполнения автомобиль оснащается 1,6-литровым 102-сильным бензиновым двигателем и полным приводом.

Кроссовер Suzuki SX4 прибавил в цене во всех комплектациях, кроме спецверсии Tabi Powered by Pioneer, которая по-прежнему доступна за 1 615 990 и 1 815 990 рублей в зависимости от двигателя и типа привода. Обычные комплектации – GL и GLX – теперь стоят от 1 439 000 до 1 559 000 рублей и от 1 579 000 до 1 779 000 рублей соответственно. В отличие от Jimny, модель SX4 оснащается двумя бензиновыми двигателями на выбор: 1,6-литровым на 117 л.с. или 1,4-литровым мощностью 140 л.с.

Бестселлер марки – кроссовер Suzuki Vitara – подорожал до 1 249 000 в базовой и до 1 779 000 в топовой комплектации. Его моторная гамма аналогична кроссоверу SX4.

Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что по итогам 11 месяцев 2019 года продажи новых автомобилей японских марок в России упали на 10%.