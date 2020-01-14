Исследование: Более половины турецких граждан не поддерживают отправку войск в Ливию

В соответствии с более ранними исследованиями, касающимися военных вторжений Турции на север Сирии, операций «Щит Евфрата» и «Источник мира», поддержка среди турецких граждан составляла более 75%, что объясняется опасениями по поводу безопасности границ.

Классификация результатов опроса по политической принадлежности показала, что 61,8% респондентов, проголосовавших за правящую Партию справедливости и развития (ПСР), высказались за отправку войск в Ливию, которую санкционировал турецкий парламент 3 января.

Поскольку 45% избирателей Партии националистического движения (ПНД), являющейся партнёром ПСР по коалиции, заявили, что они выступают против военных действий на ливийской территории, напрашивается вывод, что соглашение на высшем уровне между двумя партиями не в полной мере отражает мнение широких масс.

Избиратели прокурдской Демократической партии народов (ДПН) дали самый однозначный ответ: 92,9% заявили, что они против отправки войск в Ливию.

Опрос, в котором приняли участие 1 тыс. 537 человек из 12 провинций Турции, показал, что решение властей отправить солдат в Ливию меньше всего поддерживают жители в возрасте от 35 до 54 лет.

75% участников также заявили, что Турция должна оставаться нейтральной в региональных конфликтах и действовать в качестве миротворца, и лишь 15% высказались за более агрессивный подход.

В ходе исследования респондентам также задали вопрос о том, кто, по их мнению, был самым успешным министром иностранных дел за последние 20 лет. Наиболее популярным среди министров иностранных дел ПСР оказался бывший президент Абдуллах Гюль и Али Бабаджан, вышедший из состава правящей партии в июле и объявивший о своём намерении основать новое политической движение. Далее в списке следует Ахмет Давутоглу, недавно создавший «Партию будущего» после ухода из ПСР, и нынешний министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.