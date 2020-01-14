Членов алтайской ждет за обналичку млн рублей материнского капитала

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение в отношении пяти участников организованной преступной группы. Их обвиняют в крупном мошенничестве, в результате которого более 70 женщин лишились выплат по материнскому капиталу.

В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники действовали с 2010 года по 2014 год. Они находили матерей, проживающих на территории Алтайского края и имеющих право на получение материнского (семейного) капитала. Обвиняемые подыскивали женщинам дома, находящиеся в непригодном для проживания состоянии, после чего вводили их в заблуждение и заключали с ними договоры купли-продажи данных объектов недвижимости. При этом стоимость жилья в документах была завышена и равна сумме положенного матерям капитала. Более того, организатор ОПГ выступала от имени директора кредитно-потребительского кооператива, который будто бы предоставлял им деньги на приобретение имущества. Всего в заблуждение были введены более 70 лиц.

Далее собранные документы участники организованной группы направляли в отделения пенсионного фонда, а полученные средства якобы за выданные займы расходовали по своему усмотрению. Ущерб от указанных действий составил около 26 млн рублей. Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю. В настоящее время дело направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, осенью прошлого года в Алтайском крае суд уже вынес приговор участникам преступной группы, которая действовала в Рубцовске и Рубцовском районе и также помогала малоимущим семьям обналичивать маткапитал. Следователи установили тогда 124 эпизода подобного мошенничества в период с 2009 по 2014 год. Преступная группа нанесла ущерб на сумму 44,5 млн рублей, подсчитали эксперты. В результате пять человек, причастных к деятельности потребительских кооперативов, суд признал виновными по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и приговорил их к реальным срокам — от трех до 14 лет лишения свободы. Также их обязали выплатить в доход государства штрафы размером от 300 тысяч до 1,6 млн рублей с каждого. Несовершеннолетних детей двух осужденных передали в органы опеки и попечительства до тех пор, пока родители не отбудут наказание.