Лавров: государственность Ливии была уничтожена силами НАТО в 2011 году

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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что государственность Ливии была разрушена силами НАТО в 2011 году, и последствия этой «авантюры» видны до сих пор. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что прежде всего страдает ливийский народ.

«Все усилия, которые сейчас предпринимают европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы; усилия, которые предпринимают соседи Ливии: Алжир, Египет, а также ОАЭ, Турция, Катар, РФ — мы хотим сложить воедино», — заявил Лавров.

13 января в Москве состоялись переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифом Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджом. Присутствовали также члены МИД России и Турции.

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