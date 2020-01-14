Изменения ОСАГО в 2020 году

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Возможное изменение оплаты автострахования

В прошлом году ЦБ России принял на законном уровне новые тарифы на ОСАГО. Страхование авто стало и дешевле, и дороже на пятую часть. Корректировка, производимая по возрасту и стажу вождения, подверглась расширению — 4 категории возраста сменились на 58. Принятые изменения, по заверению властей, создали более справедливое ценообразование для автовладельцев. По новому закону, избавившись от региональных коэффициентов, автовладельцы самостоятельно выбирают основной тариф, корректируя его количественную составляющую на 40% выше или ниже — относительно базовой расценки. С 1 октября 2020 года появится возможность снизить оплату автогражданской ответственности ещё на 30%. Наибольшая оплата за угрозу жизни и здоровью водителя возрастёт с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Такие выплаты уже действуют для пассажиров общественного транспорта. С наступлением 2020 года, получив автогражданский полис, клиенты столкнутся со следующими критериями учёта:

число возможных нарушений правил движения;

полный стаж вождения;

численность ДТП;

определение агрессивности манеры вождения посредством новейших разработок — специального прибора, установленного на каждом авто.

Последнее уже используется тремя компаниями, занимающими видное место на рынке «автогражданки».

Новый закон преподнесёт не только сюрпризы, но и новые ограничения для водителей. Так, существенные нарушения правил движения подкрепляются дополнительными повышающими коэффициентами. Новые изменения дадут возможность автострахователям самостоятельно вычислить вероятность столкновения на дороге и трактовки ДТП как страхового инцидента.

ОСАГО и КАСКО станут единым целым

С началом осени предложен законопроект, объединяющий ОСАГО и КАСКО в универсальный полис «автогражданки». Разница в распорядке работы каждой из составляющих по-прежнему сохранится — несмотря на их объединение. Так, в бланк для ОСАГО заносятся сведения о заключении соглашения об автостраховании на базе условий и положений КАСКО. Срок действия каждого из договоров дополнят друг друга.

Как платить за ОСАГО по-новому?

Фото: pixabay.com

Поскольку тарифная линейка для автострахования расширится на 20%, водители с многолетним стажем обретут возможность платить меньше, чем только что сдавшие экзамен на получение прав и купившие машину. После принятия новых изменений ставку все страхователи сделают и на мощность авто в каждом из конкретных случаев — в общем и целом автовладельцы не сразу получат возможность существенно снизить затраты на автогражданское страхование. Расчёт тарифа за услуги автострахования производится на основе следующей информации:

марка и модель машины;

дата выдачи автогражданского полиса;

срок действия страхового соглашения;

регион, в котором открыт страховой период;

перечень водителей, управляющих отдельно взятым авто.

До принятия новых изменений общий тариф подсчитывался на основании данных особенностей. В целом изменения в распорядке автострахования не до конца просчитаны. Часть компаний, входящих в Союз автострахователей России, полагают, что новый распорядок, нацеленный на конкретизацию тарифов, в общем и целом понизит затраты автовладельцев на «автогражданку» — подобное случилось для водителей грузовиков: те платят не 8053, а 7232 рубля. Для личных авто оплата уменьшится с 5635 до 5488 рублей, т. к. средняя цена страхования авто по России снижена. Данному мнению противоречит противоположное: к концу 2020 года основной тариф автострахования может подняться до 9000 рублей, корректировки с учётом действующего законодательства поднимут его ещё выше; реформация в ОСАГО нацелена на отрицательную, а не положительную динамику затрат для конкретных водителей.

Штрафы за уклонение от автострахования

Законодательно использование авто без автогражданской ответственности закреплено в статье №12.3 Административного кодекса России. Водители, не оформившие страховку, оштрафуются на 500 рублей. Электронный документ, не имеющий бумажного аналога, наказывается таким же штрафом. Просрочка автострахового договора карается штрафом в 800 рублей. Водитель, не учтённый в страховом договоре, получит штраф в 500 рублей — равно как и за полное отсутствие страхового полиса. Госдума РФ предлагает повысить штраф за езду без «автогражданки» — вплоть до лишения прав на вождение до 6 месяцев. Закон полностью не разработан — даже штрафные санкции позволят водителям ездить без автогражданского полиса и дальше: сумма штрафов оказывается вчетверо меньше, чем оплата по полису. Однако при попадании в ДТП оплатить автогражданский полис намного дешевле, чем возмещение ущерба от реальной аварии. Данные факты подталкивают законодателей к изменениям, от которых в случае реальных аварий водители выиграют ещё больше.