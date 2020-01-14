В Салехарде будут судить пенсионера, совратившего несовершеннолетнюю

Салехардские следователи завершили расследование дела в отношении 5-летнего местного жителя, обвиняемого в совращении девушки, не достигшей 16-летнего возраста (ст. 134 УК). Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.

«По данным следствия, в городе Салехарде в апреле 2019 года 62-летний мужчина, действуя с преступным умыслом с целью удовлетворения своих половых потребностей, совершил половое сношение без применения насилия с несовершеннолетней, заведомо зная о ее возрасте», – говорится в [url=]релизе[/url] управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Обвиняемый признался в содеянном, однако при этом заявил, что любит потерпевшую и, несмотря на ее возраст, хочет на ней жениться.

По словам представителя Следственного комитета, информация о том, что мужчина хотел бы женится на девушке, правдива, только вот за него замуж никто не собирается. Он добавил, что об этой противозаконной связи правоохранители узнали после того как девушка забеременела. Тогда и выяснилось, что ни о каком замужестве она не помышляла.