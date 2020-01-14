Глава Счетной палаты назвал масштабы воровства в России

Ежегодно из госбюджета РФ похищается до 3-х млрд. рублей. Речь идет только о федеральном бюджете. Все эти факты хищений расследуются в рамках уголовных дел. Кроме этого Счетной палатой каждый год выявляются многочисленные финансовые нарушения, не являющиеся преступлением, на сотни миллиардов рублей.

«По уголовным делам – это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год. При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, исчисляется сотнями миллиардов.Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 млрд. рублей. Но примерно треть из них – нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок», – сказал в интервью [url=]РИА Новости[/url] глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он отметил, что постепенно его ведомство переходит от выявления конкретных нарушений к поиску системных сбоев и проблем, увеличивая таким образом долю «стратегического аудита». То есть палата сможет увеличить влияние на ситуацию в РФ в целом путем исправления системных проблем. Такой подход, по словам Кудрина, не умаляет первого направления (поиск конкретных финансовых нарушений при проверках), а лишь расширяет его.