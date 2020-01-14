Кальюлайд: Россия не оправдала надежд эстонцев

В свое время приход к власти Бориса Ельцина вселил в сердца эстонцев надежду на то, что Россия твердо встанет на путь демократических преобразований, на то, что она превратится в свободную страну… Однако эти надежды не оправдались, заявила президент Эстонии.

«Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так», – сказала Керсти Кальюлайд в интервью газете «[url=]Франкфуртер альгемайне[/url]».

Недавно посольство РФ в Эстонии выразило сожаление по поводу того, что Таллин лишь на словах является приверженцем «высоких демократических ценностей», пока что наличия в республике «сильной демократии не наблюдается». Об этом говорят факты давления властей на агентство Sputnik и травли своих же граждан, работающих в этом издании. Дипломаты выразили надежду, что эстонское руководство всё же когда-нибудь начнет подтверждать свои «демократические заявления» практическими делами.