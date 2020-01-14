Использование поваренной соли помогло значительно снизить раковые клетки

Обычная поваренная соль, которую многие считают вредной для здоровья, может бороться с раковыми клетками. Ученые из Университета Джорджии провели исследование, которое доказало, что использование поваренной соли при лечении рака у мышей снижало количество злокачественных клеток на 66%. Также в рамках этого же исследования ученые выяснили, что поваренная соль усиливала противоопухолевый иммунитет у лабораторных животных. Исследователи смогли доказать, что частицы поваренной соли на самом деле токсичны для раковых клеток. Эксперимент показал, что наночастицы хлорида натрия проникают в клетки через ендоцитоз и разделяются там на ионы натрия и хлорида, тем самым разрывая плазматичную мембрану и уничтожают клетку. Читайте на Информинг.Ру: Медики рассказали, что лучше — парацетамол или ибупрофен Ученые объяснили, что этот процесс происходит за счет того, что освобожденные молекулы подают сигнал иммунной системе, извещая о повреждения тканей, и в ответ на поступивший сигнал организм начинает бороться с патогенами.

По словам авторов исследования, в опухоли грызунов они вводили наночастицы поваренной соли. Важно отметить, что они брали для этого четко отмеренное количество натрия, чтобы не навредить здоровым клеткам. Эксперимент показал, что у тех грызунов, которым вводили хлорид натрия, рост опухолей замедлился. При этом, по словам ученых, высокие дозы частиц соли не привели к систематической токсичности.Авторы эксперимента объяснили, что хлорид натрия лучше всего подходит для локализованной, а не системой терапии. При введении хлорида натрия непосредственно в раковую опухоль злокачественные клетки гибнут. Далее наночастицы превращаются в соли и выводятся естественным путем из организма. Данная методика лечения может показать положительные результаты при лечении рака мочевого пузыря, простаты, печени, головы и шеи, считают ее авторы. Яндекс Дзен