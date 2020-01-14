Томские хирурги вытащили из желудка и кишечника ребенка 31 магнитный шарик

Томские врачи спасли жизнь 3-летнего мальчика, проглотившего 31 намагниченный металлический шарик. Родители не заметили исчезновение шариков, и обратились к медикам после того, как у ребенка начались боли в животе.

По завершении обследования врачи сошлись во мнении о необходимости хирургического вмешательства. Операция прошла успешно.

«За последние четыре года таких случаев у нас было более десяти. Это тяжелейшие операции. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом. Спасет только операция», – приводит РИА Новости слова главврача больницы Андрея Караваева.

Он также отметил, что операция была проведена своевременно, так как в кишечник успел проникнуть только один шарик. Главврач добавил, что лично он запретил бы продажу игрушек с неодимовыми магнитами. Обычно наборы таких игрушек содержат до 200 мелких магнитиков. В практике был случай, когда ребенок проглотил более 80-ти таких шариков, добавил он.