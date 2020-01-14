Кудрин оценил масштабы воровства из российского бюджета

По уголовным делам объем воровства из федерального бюджета России не превышает 2−3 млрд рублей в год, однако общий объем финансовых нарушений исчисляется сотнями миллиардов. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в интервью РИА «Новости».

Алексей Кудрин

«По уголовным делам — это от силы до 2−3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», — сказал Кудрин.

При этом аудиторы ежегодно выявляют финансовые нарушения на сотни миллиардов рублей, подчеркнул он. «Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — пояснил глава Счетной палаты.

По словам Кудрина, Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита. «Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем», — заявил Кудрин.