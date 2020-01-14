Медведев зацитировал классика и дал мрачный прогноз на 2020-й год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал окончание новогодних праздников цитатой из Антона Чехова, который призывал не радоваться «такой чепухе, как Новый год» — фразу из классика глава кабмина привел на вручении журналистам правительственных наград за 2019 год.
Дмитрий Медведев, премьер-министр.
government.ru
«Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума», — цитирует РИА Новости премьера.
Продолжая цитату, Медведев отметил, что «Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже». Глава правительства добавил, что «чем новее год, тем ближе к смерти».
Медведев пожелал журналистам веселого Старого нового года и попросил не забывать, что именно о таких праздниках говорили классики.
Церемония прошла в День российской печати, который совпадает с празднованием Нового года по старому стилю, пишет ura.ru.
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