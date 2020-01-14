На волинському пукті пропуску запрацював сканер для вантажівок

Робота митних пунктів пропуску змінилася. На 10 пунктах запрацювали сканери.

Серед пунктів, де ввели у роботу нове обладнання — «Ягодин-Дорогуськ». Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, — пише «Газета ua».

За словами прем`єра, це буде сприяти викоріненню корупції.

«Автоматичне сканування без участі співробітників — це істотне скорочення часу на перевірку вантажу, а також крок до викорінення корупції», — підкреслив Гончарук.

Так, з 13 січня на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею працює сканер для вантажних транспортних засобів. Час на перевірку вантажу скоротився до 10 хвилин. Сканери автоматично відправляють дані в центральний апарат Держмитслужби в електронному вигляді.