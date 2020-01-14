Уровень безработицы в Турции снижается второй месяц, опустившись до 13,4%

Уровень безработицы снизился с 13,8% за три месяца, закончившихся в октябре, и 14% за тот же период до сентября, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте института. В ноябре 2018 года этот показатель составлял 11,6%.

Сезонно скорректированная безработица в ноябре также сократилась до 13,6% с 13,9% в октябре. Уровень безработицы вне сельского хозяйства, включая промышленность и сектор услуги, упал до 15,7% с 16,4% в октябре.

Напомним, что правительство Турции пытается стимулировать проблемную экономику посредством дешёвых кредитов от государственных банков, сокращения налогов и снижения процентных ставок со стороны Центрального банка после того, как валютный кризис в прошлом году подорвал экономический рост. Власти пересмотрели свою оценку роста на 2019 год до 0,5% в последней экономической программе, опубликованной в сентябре. Согласно правительственным данным в 2020 году данный показатель достигнет 5%.

По данным TurkStat, безработица среди молодёжи упала до 25,3% с 26,1% в октябре. Уровень в сентябре достиг рекордного максимума в 27,4%.

Кроме того, министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак заявил на прошлой неделе, что в последнем квартале года ожидает роста экономики на 5% в год.