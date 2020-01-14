В Барнауле готовятся новому этапу зачистки города ветхого жилья

Как минимум 14 старых многоквартирных домов в Барнауле снесут или реконструируют в 2020 году в ходе реализации федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья. Владельцев квартир должны расселить, предоставив иное жилье или денежные компенсации, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Из числа упомянутых 14 домов шесть объектов расположено на Потоке (по улице Глушкова, 20, Петра Сухова, 16, Смирнова, 77, 1-й Западной, 49 «А», Чеглецова, 9, Тимуровской, 54). В списке есть по два дома в районе ВРЗ (улица Хлебозаводская, 12 и Водопроводная, 74), в центре города (улица Никитина, 96 и Чехова, 14), по одному на Гоньбинке (улица Советской Армии, 52), в Затоне (улица Водников, 50), на Горе (улица Фомина, 62) и Ближних Черемушках (Восточная, 106). Все это – двухэтажные дома, в основном кирпичные и деревянные. К ним должны добавиться те объекты, которые не успели расселить в предыдущие годы.

Из уникальных объектов, подлежащих расселению, можно отметить дом на Чехова, 14, который несколько лет назад отметил столетие – его построили еще в 1915 году. Другое историческое здание также находится в центре, это дом на Никитина, 96. Его сдали в эксплуатацию уже в советский период, в 1926 году. Оба объекта не подлежат сносу, на них должна быть проведена реконструкция. Но жильцов все же придется расселить, так как находиться в этих двух домах на данный момент опасно.

Отметим, что всего за время реализации программы (2019-2025 годы) в Алтайском крае должны расселить более 8 тысяч человек из аварийных помещений совокупной площадью 124,24 тысяч кв. м в шести городах и шести районах. Владельцам аварийных квартир, в соответствии с программой, либо предоставляют другое жилье, либо выплачивают компенсацию, которой, по задумке, должно хватить на покупку другой квартиры. Однако часто бывает так, что суммы, которые готова выплатить мэрия, ничтожно малы, и некоторым барнаульцам попросту не хватает этих денег, чтобы приобрести новую комфортабельную квартиру. С предоставлением новых жилых помещений порой тоже возникают сложности – отдельные горожане жалуются, что их собираются расселять в дома, состояние которых ничем не лучше их старого жилья.