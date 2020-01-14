Саррадж отказался от встречи с Хафтаром в Москве

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Андрей Стенин/РИА «Новости»
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж не захотел проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве. Об этом сообщает телеканал Libya Al Ahrar.
Глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри рассказал, что Саррадж отказывается сидеть с Хафтаром «за одним столом».
«Переговоры в Москве ведутся с нашими турецкими и российскими друзьями», — подчеркнул он.
Отмечается, что в Москве главы ПНС и ЛНА участвуют в переговорах совместно с представителями МИД России и Турции. По итогам встреч должно быть подписано соглашение о прекращении огня на территории Ливии.
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