Саррадж отказался от встречи с Хафтаром в Москве

close

Андрей Стенин/РИА «Новости»

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж не захотел проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве. Об этом сообщает телеканал Libya Al Ahrar.

Глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри рассказал, что Саррадж отказывается сидеть с Хафтаром «за одним столом».

«Переговоры в Москве ведутся с нашими турецкими и российскими друзьями», — подчеркнул он.

Отмечается, что в Москве главы ПНС и ЛНА участвуют в переговорах совместно с представителями МИД России и Турции. По итогам встреч должно быть подписано соглашение о прекращении огня на территории Ливии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МИД подтвердил информацию о встрече Сарраджа и Хафтара в Москве

— Саррадж и Хафтар могут провести переговоры в Москве

— ПНС Ливии объявило о прекращении огня

Источник