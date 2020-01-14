14 января 2020 года отмечается праздник Обрезание Господне

Обрезание Господне – великий недвунадесятый православный праздник. В 2020 году он отмечается 14 января.

Праздник посвящен событию обрезания младенца Иисуса. Он символизирует для христиан, что Иисус был человеком, а не бестелесным духом.

Православная Церковь установила праздник Обрезание Господне в IV веке.

По ветхозаветному закону, на восьмой день после рождения Сын Божий принял обрезание. У еврейского народа этот обряд символизировал соглашение человека подчиняться законам и учению Божьему. При обрезании младенец получил имя Иисус, что в переводе с еврейского означает «Бог спасает».

С этим праздником связаны народные запреты и ограничения. В Обрезание Господне нельзя отказывать человеку в прощении и помощи – это может привлечь неудачу. Запрещается ругаться, использовать нецензурную лексику, оскорблять близких людей, думать о плохом. Нельзя давать деньги в долг, иначе весь год пройдет в долгах. Запрещается выносить мусор. Плохая примета – решать финансовые вопросы и считать мелкие деньги.

Яркое солнце предвещает богатый урожай фруктов и ягод.

Деревья в инее – примета хорошего урожая зерновых культур.

Загаданное в ночь с 13 на 14 января желание обязательно исполнится.

Человек, который родился на Обрезание Господне, проживет жизнь в достатке.

Надеть обновку 14 января – весь год будет удачным.