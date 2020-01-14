Заворотнюк: последние новости на сегодня 2020, фото, состояние :: Болезнь Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышев, супруг больной раком Анастасии Заворотнюк, находится в состоянии жуткой эмоциональной усталости из-за болезни возлюбленной. В этом уверена парапсихолог Юлиана Миляева.

«Петр Чернышев находится в состоянии сильной депрессии и эмоциональной усталости от диагноза Анастасии. Он не хочет верить в неизбежное и всеми силами старается сделать хоть что-то, чтобы спасти жену», – заявила парапсихолог. Однако она отметила, что источник ее жизни угасает.

«Да и энергии года 2020, високосного, года смены десятилетия и начала нового 12-летия по восточному календарю, накладывают тройную энергетическую нагрузку», – пояснила она, уточнив, что это даже для здорового человека является сложным периодом, и не все его выдерживают. «А для ослабленного и измотанного болезнью человека это практически как океан, который невозможно перейти», – констатировала она.

По ее словам, у мужа-фигуриста больной раком Анастасии Заворотнюк от такого психологического напряжения, а также большого количества работы, которая тоже требует и физических и психологических сил, может произойти нервный срыв. «Я бы посоветовала Петру сейчас постараться не изматывать себя, а наоборот, постараться прийти в гармоничное состояние, потому что его энергетическое состояние также влияет и на состояние Анастасии, поскольку муж и жена соединены друг с другом, и как сообщающиеся сосуды, подпитывающие друг друга в сложные периоды», – объяснила Юлиана Миляева.

«А этот год простым не назовешь, нагрузка ложится тройная», – отметила она. Парапсихолог добавила, что несмотря на огромные возможности современной медицины в деле искусственного зачатия, природа не просто так закрывает возможность беременности тем, кто не может ее получить.

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы – такая информация недавно появилась в интернете. Новость, которую родственники актрисы опять проигнорировали, взволновала многих поклонников знаменитости.

В сети они спорят о диагнозе актрисы, серьезности ее болезни и ругают семью звезды сериала «Моя прекрасная няня». Пока некоторые гадали, есть ли у нее рак мозга на самом деле, один из пользователей вышел из себя и заявил, что такого диагноза не существует.

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в конце лета 2019 г., с тех пор новости о ее здоровье появляются редко, а семья так и не сделала официального заявления. Именно поэтому многие пользователи сомневаются, что актриса действительно болеет.

По мнению некоторых комментаторов, Заворотнюк разыгрывает болезнь, чтобы заработать и выплатить долги. Впрочем, в близком окружении артистки эти данные опровергли