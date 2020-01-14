Управление сонным параличем и переоценка его враждебности

Сгустившаяся тьма, навалившаяся на грудь, гулкие шаги в пустом доме, внезапное прикосновение, мистическое ощущение чужого враждебного присутствия — такими бывают галлюцинации, возникающие при засыпании или пробуждении. Это не ночной кошмар — люди осознают, где находятся, видят привычную мебель и точно знают, что их глаза открыты. Частый спутник таких видений — сонный паралич, состояние, при котором невозможно пошевелить даже пальцем.

Домовой на кровати

В состоянии между сном и явью, когда человек находится в сознании, но мозг уже (или еще) транслирует сновидения, две картинки накладываются: люди четко видят привычную мебель в комнате и уверены, что не спят, но внезапно в знакомом дверном проеме появляется пугающий черный силуэт. Подобные галлюцинации не считаются психическим нарушением и не нуждаются в лечении.

Порой этому сопутствует сонный паралич, когда человек контролирует лишь движения глаз — все остальные мышцы не слушаются. Полная обездвиженность делает ночные видения еще более зловещими.Сонный паралич зачастую возникает при различных неврологических заболеваниях, например нарколепсии (страдающие этим недугом не могут долго удерживать бодрствование и то и дело клюют носом). Тем не менее само по себе это состояние, даже сопровождающееся «мистическими видениями», вполне безобидно.

Истории о злых домовых, полтергейстах, демонах, которые пугают по ночам хозяев дома, если те им не угодили, объясняются именно галлюцинациями при засыпании и пробуждении.

«Думала, приходил дедушка»

Екатерине Берняк сонный паралич и галлюцинации знакомы с детства: почти каждый месяц она видела в дверном проеме человека в шляпе. Катя думала, что к ней приходит умерший дедушка — он всегда носил шляпу. Позже она об этом забыла: «Снилось и снилось». Но в студенческие годы паралич вернулся.

«Я просыпаюсь и вижу всю комнату, как в реальности. Все понимаю и осознаю. Дальше — дикий гул в ушах, как будто рой пчел. Тело начинает вибрировать, не могу пошевелиться. Ужасный страх. Потом приходит черный человек», — рассказывает Екатерина. Персонаж ее сонных галлюцинаций не меняется. Это худой черный человек с очень длинными руками и ногами — иногда он является один, порой их несколько.

«Он забирается на кровать и идет по мне от ног к лицу — будто кошка ступает по одеялу. Садится сверху, зажимает мои руки над головой, надавливает на челюсть, чтобы открыть рот, — и словно высасывает жизненную силу. Сложно объяснить, но есть ощущение, что он что-то забирает. Это невозможно прекратить. Я пыталась спрашивать у него: «Чего тебе надо?» Ответа не получала. Он уходит — и такое чувство, будто тебя тренер погонял по всем тренажерам. Сильная слабость. Не пошевелиться, очень хочется спать, однако засыпать страшно», — описывает она.

И уточняет: это не единственный сценарий. Но одно остается неизменным — панический страх. Если сонный паралич случается, когда она лежит на боку, девушка чувствует, что кто-то тянет ее за волосы или плечо, чтобы перевернуть на спину. Или ей кажется, что ее стаскивают с кровати и несут куда-то на руках.

Екатерина знакома с научным определением сонного паралича, но склоняется к мистическому объяснению: «Это какие-то существа, которые питаются нашей энергией, когда у нас ослабевает эмоциональная защита».Предсказать следующий приступ невозможно, а профилактики, по словам девушки, нет: сонный паралич не связан напрямую с уровнем стресса или условиями жизни. «Сейчас ничего серьезного не происходит, но такие моменты все равно случаются. Хорошо спать и вести здоровый образ жизни не очень-то помогает», — говорит она.

Сон после сна

Другая собеседница агентства, Мария Гуторова, напротив, уверена: чем выше уровень стресса, тем больше вероятность сонного паралича.

«Это было неоднократно. Первый раз — десять лет назад, следующие пять лет такое периодически случалось. Может быть, это связано с тем, что эти годы были более нервными. Помню, однажды приснилось лицо дьявола — оно просто выступило из темноты. Проснулась от этого и почувствовала, что меня кто-то держит, пыталась пошевелиться, вырваться — и не могла, жуткое ощущение. Дошло до того, что я, неверующий человек, положила под подушку иконку и спала так несколько лет», — рассказывает она. Каждый раз во время приступов Мария видела существо с понятными очертаниями, но старалась не удариться в мистику — объясняла это нервным перенапряжением и усталостью.

Сонный паралич после тревожного сна произошел и с Иннокентием Кашиным (имя изменено).

«Я тогда еще учился в институте. Задремал днем. Мне снился странный сон: я находился в своей квартире, но там был тусклый свет, а за окнами — вообще ничего, только чернота. При этом входная дверь не открывалась или вместо нее и вовсе была стена, интерьер выглядел немного по-другому. В общем, это была тревожащая, но все еще моя квартира. Во сне я просто ходил по комнатам туда-сюда. Проснулся, лежал некоторое время с открытыми глазами лицом к стене и вдруг ощутил чье-то присутствие. Чувствовал что-то похожее на покалывание игл — так бывает, когда к затекшей руке приливает кровь. Я не мог пошевелиться. Было непонимание, страх. Это длилось секунд 15-20, а потом резко прекратилось», — вспоминает Иннокентий.

Второй раз посреди ночи от тумбочки отделились какие-то тени — «пушистые шарики темноты» — и зависли над лицом. Снова возникло ощущение покалывания.

«В таком состоянии нет критического мышления. Как пьяный или во сне — все принимаешь за чистую монету. Самое страшное — беспомощность. Пытаешься, но не можешь пошевелиться. Однако если приложишь усилие, включишь волю, то справишься: нужно просто очень сильно захотеть, сконцентрироваться на желании двинуть рукой или хотя бы языком — любая мышца годится. Я сумел махнуть рукой — и все моментально исчезло», — объясняет он.

В тот период Иннокентий немного увлекался эзотерикой и сначала подумал, что встретился с чем-то неизведанным, но быстро отверг эту версию: «Я почти сразу стал искать информацию, выяснил, что это сонный паралич — известное науке явление, в котором нет ничего мистического».

Татьяна Константинова столкнулась с сонным параличом в детстве — и запретила себе думать об этом на долгие годы. «Я училась в школе, шестой или седьмой класс. Была в полудреме и в какой-то момент осознала, что слева от меня сгустилась тьма. На меня навалилось какая-то большая, мягкая и в то же время тяжелая сила. Я не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Потом это рассеялось, смогла встать. Я так испугалась, что никому ничего не рассказала, запретила себе думать об этом. Вспомнила спустя годы, уже взрослой. В интернете быстро выяснила, что это был сонный паралич», — делится подробностями она.

«Сонный паралич безвреден»

Александр Пальман, заведующий сомнологическим кабинетом на базе Университетской клинической больницы № 1 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова сообщил РИА Новости, что сонный паралич — неприятный, но безобидный сбой организма.

Дело в том, что в фазе быстрого сна — той самой, когда мы видим яркие сновидения — все мышцы тела максимально расслаблены, иногда это называют физиологическим параличом во время сна. Это для того, чтобы человек не мог совершить резких движений и нанести себе увечья.

«В это время все мышцы не работают. Дыхание — только за счет диафрагмы, отключается остальная дыхательная мускулатура грудной клетки и плечевого пояса», — объясняет Александр Пальман.

Но иногда происходит сбой — и естественное для сна состояние распространяется на бодрствование. Это и есть сонный паралич. «Человек пробуждается, не может пошевелиться, у него не получается контролировать дыхание — куча неприятных ощущений. Это не опасно, но людей сильно пугает. Они начинают фантазировать: инвалидность, инсульт. Главное, не паниковать: все быстро пройдет. Это не та ситуация, в которой можно умереть, задохнуться, приобрести постоянный паралич», — комментирует врач.

Почему одни сталкиваются с сонным параличом часто, а другие — никогда, науке пока не известно.

Проекция сна

Руководитель Центра медицины сна Университетской клиники МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин подчеркивает, что сонный паралич не всегда сопровождается галлюцинациями.

«Он может сочетаться с видениями, однако это больше характерно для нарколепсии — заболевания относительно редкого и плохо диагностируемого», — уточняет специалист.

Галлюцинации при засыпании и пробуждении — неприятный, однако не опасный сбой в организме, как и сонный паралич.

«Сновидения вклиниваются в структуру бодрствования. Человек осознает собственное «я», понимает, что не спит, видит вокруг себя привычную комнату, но на это накладываются картинки сна. Это не истинные галлюцинации, которые бывают при психиатрических заболеваниях», — разъясняет Александр Пальман.

«В норме, когда мы засыпаем, вся внешняя сенсорная информация (визуальная, слуховая, тактильная) исчезает. Назначение сна — изолировать себя от окружающего и переключиться на обработку информации от внутренних органов. В определенный момент происходит небольшой сбой — когда часть мозга еще не спит, а некоторая сенсорная информация продолжает поступать. Это приводит к пугающим ощущениям, но не несет серьезных клинических последствий. Впрочем, в любом случае нужно разъяснить человеку, что с ним происходит, иначе пациент будет выдумывать разные теории, обращаться к экстрасенсам, потому как при галлюцинациях могут возникать очень необычные образы», — подчеркивает Александр Калинкин.

Сомнолог также замечает: если сонный паралич и галлюцинации во время засыпания и пробуждения случаются регулярно, стоит обратиться к врачу — это может быть симптомом серьезных неврологических заболеваний.