В Столото ответили на сообщения о махинации с новогодним миллиардом

Российский бренд «Столото» опроверг версию о фальсификации розыгрыша миллиарда в новогодней лотереи, заявив, что розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ.

«„Столото“ опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи „Русское лото“, а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража „Русского лото“ Надежды Бартош до розыгрыша. Все обвинения являются вопиющей клеветой», — сообщил представитель бренда.

Представители компании пояснили, что сформировать выигрышную комбинацию при розыгрыше невозможно, поскольку он проходил в прямом эфире и его свидетелями были около 8,5 миллиона человек.

«Бочонки были перемешаны и вытягивались из мешка в случайном порядке. В вытягивании бочонков помимо ведущего Михаила Борисова также участвовали приглашенные гости — певица Елка, певец Алексей Воробьев. Результаты розыгрыша подтверждены членами тиражной комиссии», — отметили там.

Сотрудник пресс-службы компании Светлана Понкратова, в свою очередь сообщила, что теперь они готовят исковое заявление «о защите деловой репутации» к изданиям, опубликовавшим «непроверенную и недостоверную информацию», а также к адвокату, подчеркнув, что «информация, распространенная этим адвокатом, является ложью и клеветой».

Напомним, ранее житель Москвы обратился в Федеральную налоговую службу с просьбой проверить появившиеся в СМИ сообщения о том, что «миллиардный» розыгрыш «Русского лото» был проведен нечестно. По его словам, тот прошел с нарушениями — он якобы транслировался в записи, а не в прямом эфире. Также сообщается, что между победителем и владельцем лотереи может быть связь.

Розыгрыш лотереи с рекордным призом состоялся в новогоднюю ночь. Имя победительницы стало известно только 9 января, когда она пришла в лотерейный центр «Столото». До этого было известно только, что счастливый билет купили в торговом центре в подмосковном поселке Юдино. 1 млрд рублей выиграла Надежда Бартош.

По сообщениям телеграм-канала «Медиакиллер», она является учредителем торгового дома «Царский осетр», который занимается икорным бизнесом, и эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании «Caviar Court food processing». Там же утверждается, что семья Бартош может быть связана с хозяином «Столото» Арменом Саркисяном через «армянские связи»: ранее гендиректором «Царского осетра» был Сергей Караогланов, который также являлся гендиректором крупного армянского торгового дома «Джармук».