Названа причина выписки Заворотнюк из больницы

После появления сообщений о том, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» выписали из больницы, выдвигаются несколько версий, почему врачи приняли такое решение. Starhit выделил три наиболее вероятных.

Первая из них – это наступление стадии, когда дальнейшее медицинское вмешательство просто бессмысленно. Так бывает, когда болезнь проходит терминальную стадию – идет угасание функций центральной нервной системы.

Второй вариант более позитивный: актрисе могли дать передышку, потому что ей стало лучше.

Третья версия – это недостаток финансов на дорогостоящее лечение. По сведениям журналистов, один день пребывания в клинике, из которой выписали артистку, стоит около 100 тысяч рублей.

Ранее появилась информация о том, что Заворотнюк из-за рака мозга впала в кому и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней она пришла в сознание.

По словам медиков, нерешенным остается вопрос о проведении операции – хирургическое вмешательство может быть опасным. Это обусловлено тем, что опухоль прорастает через здоровые ткани.