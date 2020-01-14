Правительство не включило законопроект о новых пенсиях в план на 2020 год

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

В план законопроектной деятельности российского правительства не вошел проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП). Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Таким образом, правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году. Ранее эту систему планировалось запустить с 1 января 2021 года.

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова заявил, что в Госдуме надеются рассмотреть проект в весеннюю сессию.

Также он добавил, что депутаты могут внести пакет документов о ГПП самостоятельно. Аксаков уточнил, что чиновники будут готовы это сделать, если проект будет отвечать интересам граждан и экономики и будет поддержан правительством.

Однако источник, знакомый с ситуацией, полагает, что проблема документа о ГПП не в том, что его не внесли в план правительства, а в том, что «разрешили в нем написать не то, что хотели инициаторы». Он отметил, что разработчики законопроекта недовольны, каким получился документ.

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