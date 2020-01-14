Молодая феминистка Барнаула заменила отчество паспорте матчество

Паспорт Анастасии Анновны

Барнаульская феминистка Анастасия Князева (фамилия изменена по ее просьбе) поменяла отчество в паспорте на «матчество»: вместо Александровны она стала Анновной. Свой поступок девушка объяснила РИА «Новости» тем, что по ее мнению, носить в документе «печать» отца, которого она ни разу не видела – абсурд.

Девушка объяснила, что мечтала о смене отчества с 16-17 лет, однако до наступления совершеннолетия изменить паспортные данные она якобы не могла. После она приступила к исполнению плана. «Явилась в ЗАГС, обрисовала ситуацию заведующей. Очень боялась, что мне не разрешат, ведь аналога маминого имени Анна в мужском роде нет. Но заведующая, услышав объяснение, вошла в мое положение. Сами посудите, это ведь абсурд: я росла без отца и должна носить его имя в паспорте», — рассказала жительница Барнаула.

Вопреки ее ожиданиям, мать отнеслась довольно холодно к решению дочери: не поддержала, но не стала и осуждать. Впрочем, саму девушку, похоже, это не огорчило. «Думаю, в глубине души ей все же приятно. Хотя для меня не это главное. Мне комфортно с такой записью в паспорте. Я стала самой собой», — подытожила она.

Стоит заметить, что это не единичный случай в России – РИА «Новости» приводит в качестве примера сразу нескольких женщин, которые добились того, чтобы их дети носили «матчества». Правда, для этого им пришлось воспользоваться лазейкой в законодательстве и подавать в ЗАГС мужские имена, имеющие женские формы – Марий, Юлий и т.д. Впрочем, это не обязательное условие. В соответствии с действующим законодательством, любой человек, достигший возраста 14 лет, может сменить имя, отчество и фамилию по собственному желанию. Так, известен случай, когда жительница Краснодара стала по паспорту именоваться как Жанна Успешная Миллиардерша. Более того, можно вообще исключить отчество из паспортных данных.

В то же время на платформе петиций РОИ была размещена петиция, авторы которой требуют закрепить на законодательном уровне «матчества». В противном случае права женщин якобы будут ущемлены. Правда, отклика инициатива не получила: на момент подготовки материала за нее проголосовало только 145 человек, в то время как против – 811.