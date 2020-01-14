Борис Грачевский назвал Бромберга удивительным человеком, делавшим яркое кино

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Борис Грачевский назвал Бромберга удивительным человеком, делавшим яркое кино

Режиссер Борис Грачевский прокомментировал новость об уходе из жизни его коллеги Константина Бромберга. Он отметил, что кинодеятель был очень интересным человеком, хорошим другом и выдающейся личностью. По словам Грачевского, в жизни Бромберг был не таким, как о нем думали, хотя трудно было представить, что режиссер может создавать настолько яркие картины. Участие в «Ералаше» коллеги кинодеятель назвал «сочным» и выразил сожаление, что такой талантливый творец эмигрировал, оставив без кино и себя, и зрителей, ведь в США реализоваться в творчестве он не смог.Грачесвкому обидно, что год начался с такой потери, по словам режиссера, Бромберг как-то участвовал вместе с ним в передаче, тогда кинодеятель был бодрым и веселым, сообщает издание «Nation News».