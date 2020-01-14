Трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето появился в Сети

в Сети появился первый трейлер новой картины под названием «Морбиус» от студии Marvel. Главную роль исполнит популярный исполнитель и актер Джаред Лето, а по сценарию перевоплотится музыкант в вампира. Режиссером супергеройского триллера выступил Даниэль Эспиноса. По сценарию биохимик Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания и пытается найти от него лекарство. Когда у мужчины остается последний шанс на выживание, он находит необычный способ, который изменит его жизнь навсегда.

Роли в картине также исполнили Мэтт Смит, Тайриз Гибсон, Андриа Архона и Джаред Харрис. На экраны фильм «Морбиус» выйдет летом текущего года, сообщает издание «iReactor».