Медики рассказали, что лучше — парацетамол или ибупрофен

Парацетамол и ибупрофен признаны одними из самых популярных и безопасных обезболивающих и жаропонижающих препаратов.По поводу этих лекарственных средств ведутся споры: какой из них лучший?Как говорят медики, все индивидуально.Читайте на Информинг. Ру Российский онколог подтвердил пять самых распространенных мифов о ракеИбупрофен, как правило, работает быстрее и действует дольше. Также он обладает противовоспалительными свойствами. А у парацетамола меньше побочных эффектов. Детям при высокой температуре и болях, несмотря на возможные побочные эффекты, подойдут оба препарата. Ибупрофен и парацетамол безопасны, но следует соблюдать дозировку: ибупрофен 10мг/кг, парацетамол 15 мг/кг.

Однако есть люди, которые жалуются на то, что на них тот или иной препарат не влияет. Если на ребенка не действует парацетамол, то вполне возможно, что поможет ибупрофен. Есть еще один нюанс: очень важно, где и кем сделан препарат, пишет 24tv.uaТакже стоит сказать, что токсическое действие обоих препаратов встречается достаточно редко. Переносимость этих препаратов при применении при боли и лихорадке у детей одинакова.Как отмечают врачи, у парацетамола есть преимущество в показателях безопасности в отношении желудочно-кишечного тракта, почек и дыхательных путей. А у ибупрофена лучше показатели в эффективности снижения боли и высокой температуры.Если малышу становится хуже, или препараты не помогают, или приходится сокращать интервал между двумя дозами, – обратитесь к врачу. Яндекс Дзен