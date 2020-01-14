Борьба за тающий материк: кому достанется Арктика?

Меняющийся климат спровоцировал борьбу за «вершину мира» — Арктику. Из-за возрождения холодной войны трещат старые соглашения типа российско-норвежского 2010 года, а новые с участием России США заранее объявляют незаконными.В ямальский газ вкладываются миллиарды долларов — таков вкус арктической гонки, пишет американское издание Politico.В XIX веке великие европейские державы делили мир по вековым правилам суверенитета: кто первый устанавливал свой флаг, тому и принадлежали ресурсы — если он мог их защитить.Казалось бы, та эпоха давно уже канула в Лету. Но сегодня, когда полярный лед в Арктике тает невиданными темпами, ведущие мировые игроки смотрят на этот регион как на ничейную землю, которая доступна любому желающему.Меняющаяся обстановка — и морской ландшафт — спровоцировали борьбу за новые экономические возможности и за стратегическое превосходство на вершине мира. «Этот регион стал ареной соперничества и борьбы за власть», — заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в мае с речью в Финляндии.А месяцем ранее российский президент Владимир Путин сказал на конференции в Санкт-Петербурге, что на долю Арктики приходится более 10% всех инвестиций в России.Издание «Политико» рассказывает о том, по каким самым важным направлениям ведется борьба за Арктику и чем все это может закончиться.

Борьба за торговые пути

Цена вопроса. Человек веками торговал по всей Арктике, перевозя по льду и снегу такие товары, как меха и мясо. Сегодня из-за потепления многие старые торговые пути исчезли, но вместо них появились новые судоходные маршруты большой дальности.Современным экспортерам, которые большими партиями перевозят товары из Азии на Запад, это дает новые и весьма благоприятные возможности.Прогнозы указывают на то, что уже к 2040 году Северный Ледовитый океан в летнее время будет полностью освобождаться ото льда. В настоящее время уже создаются два новых судоходных маршрута: это Северный морской путь, идущий вдоль арктического побережья России, и Северо-западный проход, который пролегает через северные канадские острова.Благодаря этим путям расстояние между Европой и Азией сократится на 40%. А поскольку 90% мировой торговли осуществляется морем, даже небольшое увеличение в использовании этих путей окажет существенное воздействие на мировую экономику.Что из этого выйдет. Эксперты расходятся во мнениях о том, каков потенциал торговли с использованием этих новых путей. Да, они короче, но эти маршруты покрыты льдом девять месяцев в году. Там также на большей части маршрутов отсутствуют элементарные службы, такие как поиск и спасение.Пока по Северному морскому пути проходит менее 100 торговых судов в год, в то время как Суэцкий канал в Египте используют почти 20 000 судов. Об этом рассказал аналитик из вашингтонского Арктического института Мальте Хумперт (Malte Humpert).Однако количество судов в Арктике увеличивается. Китайская транспортная компания КОСКО (COSCO) планирует чаще пользоваться Северным морским путем для доставки грузов в Европу. Начнет она, скорее всего, с нескольких десятков плаваний в год, а к середине следующего десятилетия количество рейсов КОСКО может увеличиться до 200–300, говорит Хумперт.С развитием Севморпути вдоль российского побережья появятся новые торгово-перевалочные узлы, и это вдохнет новую жизнь в северное захолустье, которое в советскую эпоху развивали в авральном режиме, а потом забросили на долгие десятилетия. Между тем, консорциум во главе с немецкой компанией «Бременские порты» хочет создать новый перевалочный узел на северо-востоке Исландии в Финна-фьорде.Новые маршруты могут также вызвать новую напряженность в отношениях между крупными игроками, которые стремятся их контролировать. Соединенные Штаты раскритиковали претензии Канады и России на эти морские пути, назвав их «незаконными» и «нелегитимными».

Борьба за господство

Цена вопроса. В годы холодной войны Арктика была передовым рубежом борьбы между НАТО и Советским Союзом, и там было множество военных баз и дорогой боевой техники.После распада Советского Союза враждебность пошла на убыль и многие объекты были демонтированы либо пришли в запустение. В 2010 году свой давний спор о морской границе разрешили Россия и Норвегия.Сейчас отношения между Западом и Россией снова охладели, и стороны постепенно возвращаются на позиции холодной войны, в то время как разделявший их ледовый барьер постепенно тает.Что из этого выйдет. Аналитики считают, что шансов на возникновение полномасштабного конфликта в Арктике очень мало. Однако геополитическое соперничество в этом регионе между старыми врагами и новыми конкурентами вряд ли позволит им мирно сосуществовать.Россия строит цепочку новых баз в северных прибрежных поселках и на нескольких островах, в том числе на острове Котельный в Восточно-Сибирском море. В арктических широтах все чаще проходят военные учения натовских и российских войск. Стороны также увеличивают и модернизируют свои ледокольные флоты, которые очень важны для наращивания военного присутствия в водах Северного Ледовитого океана.Свой военный потенциал в Арктике укрепляют не только противники по холодной войне. Министерство обороны США также отмечает рост китайской активности. Пекин направляет туда ледокольные суда и проводит в северных широтах гражданские исследования. Американское военное ведомство подчеркивает, что эти действия могут стать прологом к наращиванию военного присутствия Китая в Северном Ледовитом океане.«Китай пытается играть более важную роль в Арктике, но при этом нарушает международные нормы и правила. Есть опасность, что его хищнические действия в сфере экономики повторятся в Арктике», — говорится в американском правительственном докладе, который был опубликован в июне.

Борьба за ресурсы

Цена вопроса. В связи с таянием ледников в Арктике появляется все больше земель, пригодных для использования. А из-за отступления морского льда ресурсы Северного Ледовитого океана становятся все доступнее. Это касается рыбы и природного газа. Кроме того, сейчас все проще доставлять на рынок наземные запасы.Среди доступных для освоения ресурсов «13% мировых неразведанных запасов нефти, 30% неразведанных газовых месторождений, богатые залежи урана и редкоземельных минералов, а также золото, алмазы и обильные рыбные промыслы», сказал Помпео.В 2008 году Геологическая служба США подготовила доклад, в котором говорится, что в Арктике может находиться 90 миллиардов баррелей нефти, 19 триллионов кубометров газа и 44 миллиарда баррелей газового конденсата. Таким образом, общая стоимость ресурсов этого региона вполне может составить триллионы долларов.По вполне понятным причинам эти цифры привлекают внимание правительств северных стран. Доступ к этому топливу поможет диверсифицировать энергопоставки и укрепить национальную безопасность за счет снижения зависимости от импорта из районов напряженности.

Что из этого выйдет. Как это ни парадоксально, но больше всех от глобального потепления выиграют нефтяные и горнодобывающие компании, которые своей деятельностью внесли самый значительный вклад в изменения климата. Это связано с тем, что на тающий Крайний Север накатывается новая волна развития.Самым ярким примером такого развития является гигантский проект сжижения природного газа, реализованный на российском полуострове Ямал. Осуществившая данный проект компания «Ямал СПГ» сжижает и перевозит газ с Южно-Тамбейского месторождения, находящегося за Полярным кругом. Строительство предприятия обошлось в 27 миллиардов долларов. Здания стоят на 80 тысячах свай, забитых в вечную мерзлоту. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал этот проект «значительной вехой для всей российской газовой отрасли».Есть и другие заметные проекты. Среди них предложение китайской и австралийской компании о добыче урановой руды и прочих редкоземельных металлов на месторождении Кванефьелд в южной части Гренландии. Китай «хочет быть на переднем крае добывающих отраслей на этом острове», заявил Марк Лантень (Marc Lanteigne) из университета норвежского города Тромсе.Таяние льдов создает новые возможности и для рыболовства, так как рыболовецкие суда в условиях потепления могут заходить дальше на север и дольше там оставаться, следуя за меняющимися маршрутами миграции некоторых видов рыбы, которая тоже перемещается на север в поисках более холодной воды.Такие изменения могут стать подарком судьбы для Гренландии, которая около 90% экспортной выручки получает от рыболовства. Сегодня рыбаки ведут промысел не только холодноводной креветки, но также вылавливают в этих водах голубого тунца и скумбрию.

Борьба за туристов

Цена вопроса. Площадь арктического льда уменьшается, и туристическая круизная отрасль изыскивает новые, более удаленные маршруты. В прошлом году круизный лайнер «Меравилья» с шестью тысячами пассажирами на борту зашел в крохотный норвежский заполярный порт Лонгьир, встав во всю свою высоту над паромным терминалом, а туристы устремились в маленькую деревню.Предлагая понаблюдать за северным сиянием и пообщаться с местным населением, круизные компании продают новые впечатления, которые очень ценны по причине ненадежного будущего Арктики и исчезающих ледников.Но по мере роста спроса кое-кто начинает опасаться, что туристическая отрасль разрушительна и экологически небезопасна. Звучат предостережения о том, что круизный туризм может разрушить маленькие местные общины, и что он способствует загрязнению окружающей среды, а это ускоряет процесс климатических изменений.Что из этого выйдет. Если круизные лайнеры будут все чаще заходить в эти холодные воды, может получиться так, что компании станут использовать неподготовленные для этих суровых условий суда. «В Арктике надо работать совсем не так, как в других, скажем так, более приятных местах», — сказал пресс-секретарь норвежского туроператора «Хуртигрутен» (Hurtigruten) Томас Эге (Thomas Ege). Эта компания работает в северных районах более 125 лет.«Хуртигрутен» участвует в кампании за запрет тяжелого мазута. Это тяжелое и грязное топливо широко используется в судоходстве, и в случае утечки его намного труднее собирать в водах Арктики по сравнению с более дорогими и легкими видами горючего.«Даже думать не хочется о масштабах того, что может произойти, если огромное судно с тысячами пассажиров на борту попадет в кораблекрушение», — сказал Эге.Безопасность пассажиров — это еще одна важная проблема. Это стало предельно ясно в прошлом году, когда круизное судно «Викинг Скай» осталось без электроэнергии, выйдя из арктического норвежского города Тромсе.Сильное волнение на море помешало использовать спасательные шлюпки, и катастрофу удалось предотвратить с большим трудом благодаря шести вертолетам, которые постепенно провели эвакуацию. Все могло закончиться совсем по-другому, говорит председатель рабочей группы Арктического совета Петер Хольст-Андерсен (Peter Holst-Andersen). Если бы лайнер находился намного севернее, «результат мог быть катастрофическим».

Борьба за спасение Арктики

Цена вопроса. Всплеск активности в Арктике чреват большими опасностями для уязвимой окружающей среды этого региона. Существует риск разлива нефти, собирать которую в северных широтах чрезвычайно трудно. Кроме того, суда являются источниками выбросов сажи, которая оседает на льду и ускоряет его исчезновение.Климатические изменения в Арктике происходят быстрее, чем в других местах. Тающий ледовый покров и ледники этого региона грозят не только подъемом уровня воды во всем мире.Они лишают местное население средств к существованию и уничтожают естественную среду обитания бесчисленных видов диких животных.Для предотвращения самых худших последствий климатических изменений требуются огромные затраты, в том числе в самой Арктике. Это создает серьезные препятствия для усилий по спасению этого региона. Свой негативный вклад вносят и политики, скептически относящиеся к климатическим изменениям.Когда американское правительство опубликовало доклад о том, что климатические изменения будут стоить США сотни миллиардов долларов ежегодно, а также вызовут массу проблем со здоровьем населения, которые тоже потребуют больших затрат, президент Дональд Трамп заявил, что не верит этому.Что из этого выйдет. Защитники окружающей среды говорят, что к их предостережениям никто не прислушивается.«Государства не реализуют меры по регулированию судоходства, хотя существует острая необходимость в совершенствовании управления и координации, поскольку изменения климата делают морские торговые пути в Арктике более доступными», — сообщил Всемирный фонд дикой природы в своем анализе мер, которые арктические государства приняли на 2019 год для защиты окружающей среды.Активисты также обеспокоены чрезмерным выловом рыбы в Арктике. В 2034 году истечет срок действия договора о запрете рыболовства в центральной части Северного Ледовитого океана, который подписали девять стран, включая США, Россию и Китай, а также ЕС.Не исключено, что время для спасения Арктики уже упущено, говорят кураторы стокгольмского Музея северных стран, которые организовали выставку о жизни в Арктике внутри гигантского макета треснувшего айсберга. Теперь надо сосредоточиться на подготовке к тому, что нас ждет в будущем.В этом регионе проживает примерно четыре миллиона человек, и все они прекрасно осознают необходимость адаптироваться. В прошлом они не раз находили возможности успешно жить и преуспевать в условиях мощных потрясений.«История показывает, что народы Арктики не боятся перемен, потому что они всегда жили в меняющейся среде, — говорит один из организаторов выставки Матти Сандин (Matti S. Sandin). — Арктика дала большое количество инноваций».Пока неясно, в каком виде наступят эти изменения. Но лед продолжает таять, и глобальные игроки ведут гонку со временем и друг с другом, пытаясь эксплуатировать Арктику. Поэтому стратегическая важность этого региона будет только возрастать. А исход гонки будет иметь далеко идущие последствия не только для Арктики, но и для регионов, находящихся намного южнее Полярного круга.