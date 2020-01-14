Это бомбень!: оголившая грудь экс-жена Богомолова сразила Сеть брутальным фото

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Актриса Дарья Мороз заинтриговала новым героем "Содержанок".

Совсем немного осталось до долгожданной премьеры нашумевшего сериала "Содержанки", показ которого начнется 30 января эксклюзивно на онлайн-площадке Start. Перед выходом новых эпизодов Дарья Мороз погорела интерес поклонников к сериалу, опубликовав в Instagram тизер продолжения.

Внимательные подписчики заметили, что в сериях появится новый персонаж, которого сыграет лауреат премии "Золотая маска" Игорь Миркурбанов. Однако какой именно персонаж ему отведен осталось интригой, что не на ивжнтхх шутку всполошило интерес пользователей Сети.

"#ещенемногоещечутьчуть#содержанки2 30 января 2020 эксклюзивно на @start.ru", – подписала Мороз ролик.

"Даша а кого будет играть Миркурбанов?" – удивленно спросила у Мороз подписчица.

"Тайна;)) Смотрите первую серию! Он прекрасен", – ответила ей Мороз.

Примечательно, что чуть ранее склонная выставлять себя в провокационном виде Мороз в полуголом виде пожаловалась подписчикам, что после затяжных каникул ничего не успевает.

"Когда каникулы закончились и опять ничего не успеваешь", – подписала Мороз снимок.

Что конкретно было одето на Мороз трудно понять, поскольку хорошо видно лишь глубокое декольте актрисы, которое она умело прикрывает руками. В качестве эффектных аксессуаров на руки были одеты длинные черные перчатки и часы известных марок. Образ дополнен ярким макияжем глаз.

Фолловеры отметили, что этот образ как нельзя подходит Мороз, а рекламная акция явно удалась.

"Великолепное перевоплощение", – считает olgabubna777.

"Желаю удачи, фото агонь", – пишет _nastya_fetisova_.

"ОБАЛДЕТЬ", – восклицает 4898viktoriia8.

"Какой крутой образ", – восторгается ovtis

"Ух ты, какой брутальный образ", – пишет eldegtyar.

"Неузнаваемы и потрясающи!", – считает irena_zhruponemnozhku.

"Дарья! Вы меня убиваете! Это Бооооомбень!!!! Шик! Блеск!", – пишет innapoliakova2695.