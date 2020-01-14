Сказали лечению не поддаётся: Асмус и Харламов открыто признались, что больны

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Семейная чета взорвала Сеть, рассказав о своих заболеваниях.

Новогоднее сумасшествие позади, однако судя по постам семейной четы актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова, к ним это не относится.

Первым в неизлечимом диагнозе признался Гарик. По его словам, "врач диагностировал" у него "Морию – патологически повышенное настроение в сочетании с двигательным возбуждением, беспечностью, дурашливостью, склонностью к грубым шуткам, каламбурам". Согласно данным википедии, возникает при поражениях лобных отделов головного мозга.

"Был у врача , поставили диагноз. Сказали лечению не поддаётся)", – пишет Гарик Харламов.

Позднее Асмус также призналась, что "сошла с ума". Понятное дело, что все то шуточные выражения, как у Гарик так и у Кристины. Актриса просто перепутала спектакли и рада, что не забыла слова своей героины.

"Вчера ехала втеатр играть спекталь «Гамлет». Приезжаю, а там «Текст» Да, тот самый бесстыжий по Глуховскому Хорошо хоть день и слова не напутала ))", – пояснила Асмус.

Подписчики оценили самоиронию семейной пары, в шутку предложив свою помощь в борьбе с таким заболеванием.

"А эта болезнь заразная????", – интересуется doch____zevsa.

"Крепись , Гарик", – советует valentinkasid.

"Если вылечат, останешься без работы", – справедливо заметил kotkovsky_13.

"Надо срочно собирать на лечение, это кабзда подъехала". – пишет representos.

"Хорошо, хоть не ЧМОРИЯ", – обнадежил Гарика samadhiom.