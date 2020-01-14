Какой сегодня праздник: 14 января 2020 отмечается церковный Обрезание Господне в России

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Сегодня, 14 января 2020, также празднуют Старый Новый год, День трубопроводных войск России и другие события.

Какой сегодня праздник 14 января 2020: церковный праздник Обрезание Господне

Обрезание Господне – великий недвунадесятый православный праздник. В 2020 году он отмечается 14 января.

Праздник посвящен событию обрезания младенца Иисуса. Он символизирует для христиан, что Иисус был человеком, а не бестелесным духом.

Православная Церковь установила праздник Обрезание Господне в IV веке.

По ветхозаветному закону, на восьмой день после рождения Сын Божий принял обрезание. У еврейского народа этот обряд символизировал соглашение человека подчиняться законам и учению Божьему. При ивжнтхх обрезании младенец получил имя Иисус, что в переводе с еврейского означает «Бог спасает».

С этим праздником связаны народные запреты и ограничения. В Обрезание Господне нельзя отказывать человеку в прощении и помощи – это может привлечь неудачу. Запрещается ругаться, использовать нецензурную лексику, оскорблять близких людей, думать о плохом. Нельзя давать деньги в долг, иначе весь год пройдет в долгах. Запрещается выносить мусор. Плохая примета – решать финансовые вопросы и считать мелкие деньги.

Яркое солнце предвещает богатый урожай фруктов и ягод.

Деревья в инее – примета хорошего урожая зерновых культур.

Загаданное в ночь с 13 на 14 января желание обязательно исполнится.

Человек, который родился на Обрезание Господне, проживет жизнь в достатке.

Надеть обновку 14 января – весь год будет удачным.

Старый Новый год 2020

Старый Новый год 2020 наступает в ночь с 13 на 14 января.

Старый Новый год распространен в странах СНГ. Его возникновение связано со сменой летоисчисления. В 1918 году советская власть приняла решение о переходе с юлианского на григорианский календарь. Расхождение между календарями составляло 13 дней. Новый год по старому стилю начал приходиться на ночь с 13 на 14 января, что и послужило причиной возникновения нового праздника.

В ночь с 13 на 14 января на землю опускаются высшие силы. В этот период принято гадать на события будущего, исполнение желаний, суженого-ряженого, дату будущей свадьбы. Гадающие совершают магические ритуалы, в которых обращаются к добрым или злым силам. Для их осуществления они применяют атрибуты: святую воду, свечи, зеркала, иглы, бумагу. Все, что будет предсказано в эту ночь, должно исполниться в ближайшее время.

День трубопроводных войск России

День трубопроводных войск России 2020 отмечается 14 января

Праздник возник 14 января 1952 года. В этот день маршал Советского Союза А. Василевский подписал указ «О создании специализированного трубопроводного батальона». Эта дата стала днем рождения трубопроводных войск.

Кто празднует именины 14 января 2020?

Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.

Что произошло 14 января 2020 в России и мире?

1506 – в Риме найдена мраморная скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья».

1700 – Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы.

1814 – в Питере открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека.

1929 – день рождения Московской области.

1980 – Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан.

1992 – в Москве основана масонская ложа Гармония.

Кто родился 14 января 2020 из знаменитостей?