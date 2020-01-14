Депутат Госдумы предложил заставить домохозяек платить налоги

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов выдвинул инициативу которая заставит домохозяек платить налоги,по мнению Вострецова они являются самозанятыми.

Об этом он сказал в интервью агентству «Росбалт».

Парламентарий отметил, что домохозяйки не относятся ни к одной социальной категории.

Они не относятся к инвалидам, они не студенты и и не находятся в декретном отпуске. «Но зато всегда первыми идут в поликлиники за льготами.

Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечивать?», — задается вопросом Вострецов.

Также депутат отметил что, по его данным, около 20 миллионов граждан в России не платят налоги и предложил их найти. «У них что нет детей, нет ИНН, они не двигаются? Так что давайте посмотрим на ними», — сказал депутат. Вострецов также заявил, что из-за недобросовестных налогоплательщиков учителя и врачи имеют небольшую зарплату, так как в бюджет не поступают «триллионы рублей».