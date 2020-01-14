Во Флориде рыбак поймал на удочку рыбу размером с человека

Во Флориде рыбак Джейсон Бойлл поймал на удочку рыбу размером с человека. United Press International сообщает, что вес гигантского групера составляет 159 кг. Необычным уловом заинтересовались эксперты института дикой природы американского штата, выложив снимки на своей официальной странице в Instagram. Они установили, что пойманный хищник относится к виду Hyporthodus nigritus. Возраст рыбы приблизительно 50 лет, но это не самый крупный экземпляр. Рекордными считаются размеры почти 3 метра и вес 360 кг. В водах Флориды однажды была поймана 198-килограммовая особь. Вылов групера запрещен из-за возможной угрозы вымирания вида, однако портал UPI не сообщает о том, ждет ли Бойлла за это наказание. Сам же рыбак безмерно горд своей добычей, а серию фото подписал словами об удачном завершении 2019 года.

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Подробности необычного улова не сообщаются. Очевидно, рыбаку понадобилась чья-то помощь, так как поднять на поверхность с глубины 180 метров крупную рыбу не так и просто. Например, в Миннесоте для добычи почти полутораметрового маскинонга весом немного больше 21 килограмма понадобился другой рыбак.