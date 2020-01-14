Чемпион мира по боксу Уайлдер захотел попробовать себя в MMA

Деонтей УайлдерФото: Andrew Couldridge / Reuters

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice заявил о желании попробовать себя в смешанных единоборствах (MMA).

«Мне нравится ММА, они позволяют залезть на соперника и покрошить его лицо быстрыми ударами. Это определенно тот спорт, в котором я могу показать себя», — заявил боксер. Он добавил, что обладает достаточным количеством знаний о единоборствах, чтобы научиться драться по правилам MMA.

Боксер посчитал, что он опасен в любом виде спорта. «Я на самом деле могу убить, потому что мощи у меня хватит», — подытожил он.

В ноябре прошлого года Уайлдер защитил пояс чемпиона мира по версии WBC. Американец нокаутировал кубинского тяжеловеса Луиса Ортиса. Для него победа стала 42-й в карьере. Спортсмен не уступал ни разу в профессиональной карьере.

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