Эксперт назвал причины ажиотажного спроса на кроссоверы

Спрос на кроссоверы и внедорожники в России растет с каждым годом. Клиентов привлекают повышенная проходимость, вместительность и высокий дорожный просвет, обеспечивающий комфортное преодоление неровностей, заявил «Профилю» директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов.

Согласно прошлогодней статистике, на автомобили повышенной проходимости пришлось до 30% продаж. Речь идет, прежде всего, о таких моделях как Hyundai Creta, LADA Largus, Renault Duster и Volkswagen Tiguan. Остальные 70% покупателей отдавали предпочтение машинам подешевле – LADA Granta, LADA Vesta, Volkswagen Polo, KIA Rio и Hyundai Solaris.

«Судя по анонсам ожидаемых новинок автопрома, продажи кроссоверов продолжат расти. В список вошли пять представителей китайских моделей — Haval, Geely, Chery, Changan, GAC, а также популярных брендов KIA, Hyundai, SKODA, Toyota, Mercedes-Benz», — пояснил Алексей Ермилов.

Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка. На конвейер встали все версии модели, кроме варианта с атмосферным бензиновым мотором 1,6 MPI и 6-ступенчатым «автоматом». Об этом сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе KIA.