Kia начала производство кроссовера Kia Seltos в России

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка. На конвейер встали все версии автомобиля, кроме варианта с атмосферным бензиновым мотором 1,6 MPI и 6-ступенчатым «автоматом». Об этом сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе KIA.

Российский KIA Seltos выпускают в Калининграде с двумя бензиновыми двигателями: 2,0-литровым атмосферным MPI на 149 л.с. и 1,6-литровым турбированным T-GDI мощностью 177 л.с. Двухлитровый «атмосферник» работает в паре с клиноцепным вариатором Smartstream IVT, а турбомотор – с 7-ступенчатым преселективным «роботом» 7DCT.



Производство KIA Seltos. Фото KIA



Производство KIA Seltos. Фото KIA

Вариант с 1,6-литровым «атмосферником» и 6-ступенчатым «автоматом» встанет на конвейер позже, а полный привод, как отметили в компании, будет доступен для обоих атмосферных двигателей.

Перед тем, как попасть на производственную линию, KIA Seltos прошел цикл изнурительных испытаний в России. За время тестов кроссовер преодолел порядка 50 тысяч километров, что эквивалентно 150 тысячам километров обычной езды без повышенных нагрузок.

Дата начала продаж новинки по-прежнему неизвестна. Ожидается, что паркетник выйдет на рынок в первом квартале 2020 года.