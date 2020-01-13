Подозреваемому удалось скрыться правоохранителей даже после сожжения убитых барнаульцев

Преступнику казалось, что следы заметены

В кратчайшие сроки следователям и полицейским удалось задержать подозреваемого в жестоком убийстве, который пытался тщательно замести следы и сжег тела в автомобиле. Подробности сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Сожженный автомобиль с двумя телами был обнаружен в поселке Затон 10 января. Как сообщается, слаженные действия следователей СК и оперативников уголовного розыска регионального ГУ МВД позволили в кратчайшие сроки раскрыть преступление, совершенное в условиях неочевидности. Подозреваемым оказался 35-летний житель Бобровки, которого уже задержали.

По предварительным данным, убитыми оказались два молодых человека из Барнаула. Они приехали в Бобровку на личной машине к знакомому. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого сельчанин застрелил барнаульцев. Он положил их тела на заднее сидение автомобиля, вывез до поселка Затон и поджег.

По данным обстоятельствам было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух лиц). В данные момент идет следствие, устанавливаются мотивы и обстоятельства преступления. В отношении задержанного подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.