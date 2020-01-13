В России в прошлом году продали 30 миллионов смартфонов





Каждый второй был произведен китайским брендом.

В 2019 году в России продали 30 млн смартфонов на сумму 495 млрд руб., пишут «Ведомости». Это на 1,5% в штуках и 7% в деньгах больше, чем в 2018 году, и вдвое больше в деньгах, чем в докризисном 2014 году.

В декабре в «М.Видео — Эльдорадо» рассказали, что продажи смартфонов от 50 тыс. руб. увеличились на 25% в штуках и 30% в деньгах. Покупатели инвестируют в более производительные модели, которые удовлетворят их потребности на ближайшие два-три года. Среди производителей лидером по продажам устройств в штуках тогда был Samsung, далее шли Huawei, Honor, Xaomi и Apple.

По предварительной оценке «М.видео-Эльдорадо», за прошлый год средняя цена аппарата увеличилась на одну тыс. руб. и составила 16 500 руб. По данным «Связного», рост российского рынка смартфонов в сравнении с 2018 годом мог составить 1% в натуральном выражении и 7% – в денежном.

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