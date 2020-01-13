Аудитория Интернета в 2019 году выросла за счет пенсионеров





Активные пользователи стареют и переходят со своими привычками в другие возрастные категории.

В 2019 году Интернетом в России пользовались 94,4 млн россиян старше 12 лет, пишет РБК ос ссылкой на исследование GfK. Теперь в Сети 79,8% взрослого населения страны. Наибольший рост по сравнению с 2018-м годом продемонстрировали представители категории 65+: их число возросло с 26 до 36%.

Почти 100% подростков (16–19 лет) являются пользователями Интернета, в категории 20–29 лет этот показатель находится на уровне 97%. Среди россиян в возрасте 30–39 лет аудитория Сети выросла с 92 до 94%, в категории 40–49 лет — с 85 до 89%.

Интересно, что более 24 млн человек (20,2% населения старше 16 лет) совсем не пользуются Интернетом. Среди наиболее распространенных причин респонденты назвали отсутствие потребности в нем (48,4%), неумение им пользоваться (35,7) и отсутствие необходимой техники (14,1). Другими причинами аналитики GfK называют дорогой доступ к Сети и трудности при чтении мелкого текста, а также принципиальный отказ от использования Интернета.

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