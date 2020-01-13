Медики признали беспомощность перед супербактериями

Ученые-медики признали свою беспомощность перед супербактериями.По данным специалистов, все чаще пациенты умирают от банальных инфекционных заболеваний, которые всегда успешно лечились несколькими таблетками.Антибиотики проигрывают в войне с бактериями. Все чаще бактерии склонны быстро вырабатывать устойчивость к антибиотикам.Суть проблемы в том, что самые распространенные инфекционные агенты вырабатывают устойчивость к антибиотикам быстрее, чем ученые успевают произвести новые антибиотики.Например, около трети штаммов Klebsiella pneumoniae, которые вызывают пневмонию, стали нечувствительны по меньшей мере к одному виду антибиотиков. Многие из них устойчивы к нескольким антибиотикам сразу.Аналогичная ситуация с кишечной палочкой, которая вызывает заражение крови и инфекции мочеполовой системы.Всемирная организация здравоохранения прогнозирует новую пандемию в середине 21 века. Катастрофой является устойчивость к антибиотикам. Ученые утверждают, что предстоящая угроза должна мотивировать медиков более тщательно подбирать лечение антибиотиками.