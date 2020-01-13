Винокур поделился секретами своего многолетнего брака

Винокур прожил в браке с Тамарой Перваковой 45 лет.В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» юморист и певец рассказал о своей семейной жизни. В студии у ведущего Бориса Корчевникова Винокур поделился, что они с бывшей артисткой балета Тамарой Перваковой вместе с семидесятых годов прошлого века. У артистов есть совместная дочь Анастасия и внук Федор.

«В нашем шоу-бизнесе браки не держатся и десяти лет. Но мы со своей супругой вместе уже 45 лет и безумно счастливы. Нам редко удавалось видеться в молодости. В этом и секрет успешной семейной жизни. Наши встречи всегда были как в первый раз. Бывших балерин не бывает, и моя любая всегда в прекрасной форме», — заявил артист.

Корчевников спросил, почему супруга не взяла фамилию Винокура.«Тогда я был студентом и никому не была известна моя фамилия. Поэтому Тамара ее не взяла. А моя дочь носит мою фамилию», — поделился Владимир Винокур.