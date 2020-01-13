Стало известно, какие автомобили получат госскидку в 2020 году

Минпромторг России со стартом нового, 2020-ого года, продлил финансирование госпрограмм льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». А это значит, что участие в них даст совершеннолетним россиянам скидку в размере 10 процентов на автомобиль — при условии, что покупается он в кредит. Покупатели из Дальнего Востока могут рассчитывать на скидку до 25 процентов.

Субсидия будет начисляться кредитной организации как первоначальный взнос клиента по автомобильному кредиту.

Обратим внимание на одном важном моменте. В 2020-ом году финансирование государственных программ определено на уровне 5 миллиарда рублей. К сведению: это почти в два раза меньше, нежели в минувшем году.

Немного простой арифметики. В минувшем году на госпрограммы государство выделило 9,4 миллиарда рублей. Автокредитованием воспользовались порядка 100 тысяч россиян — деньги были освоены до октября.

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Нетрудно подсчитать, что в 2020 году финансирование может закончиться уже к маю — стоит поспешить.

Какие автомобили можно приобрести с государственными скидками в 2020 году. Как и в минувшем году, продолжают работать программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Само собой, они предполагают покупку машин, которые были произведены на территории РФ. Еще одно важное условие — стоимость такого авто не должна превышать одного миллиона рублей.

Список производителей, автомобили которых подпадают под эти требования: «АвтоВАЗ», включая Chevrolet Niva, УАЗ и Datsun (Mi-Do и On-Do).

«Лента» сообщает, что скидка будет представлена на: Renault (Logan, Sandero, Duster и Kaptur в базовой комплектации), Nissan (Terrano), Skoda (Rapid), Volkswagen (Polo), Kia (Rio, Rio X-Line) и Hyundai (Solaris, Creta).

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Увы, многие авто, которые производятся на просторах России, остаются без госскидок, так как их стоимость превышает 1 миллион рублей.

Покупатели авто, которые принимают участие в госпрограммах, должны быть гражданами РФ и иметь водительское удостоверение категории «B». При участии в программе «Семейный автомобиль» необходимы свидетельства о рождении детей.