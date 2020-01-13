Все смартфоны Samsung серии Galaxy S20 получат оперативную память на 12 Гб

Абсолютно все смартфоны Samsung серии Galaxy S20 получат оперативную память на 12 и более гигабайт. Об этом [url=]сообщает[/url] издание ixbt.com со ссылкой на известного сетевого инсайдера.

Популярный в сети информатор, который делится правдивой информацией о новинках, которые готовятся к выходу, прознал новые подробности о новых флагманах Samsung Galaxy S20.

По информации Ice universe, линейка будет состоять из следующих моделей — Galaxy S20 (это так называемая базовая версия), Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. И все эти флагманские смартфоны получат внушительную оперативную память — по 12 Гб.

[media=https://twitter.com/UniverseIce/status/1216641172057124864]

Отметим, что речь идет о новой памяти LPDDR5. Гигант из Южной Кореи начал выпускать ее еще в 2019 году. Если сравнивать ее с памятью предыдущего поколения — LPDDR4X — ей присуща более высокая скорость и меньший уровень энергопотребления.

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