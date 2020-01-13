Елизавета II решила судьбу принца Гарри и Меган Маркл

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Заявление королевы последовало по итогам семейного совета.

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение своего внука принца Гарри и его жены герцогини Сассекской Меган Маркл об отказе от звания высших членов королевской семьи из-за желания начать новую самостоятельную жизнь.

Семейный совет состоялся в понедельник, 13 января. В нем помимо принца Гарри принял участие также его отец, наследник престола принц Чарльз и старший брат принц Уильям. Подробности беседы не раскрываются, однако по завершении встречи ивжнтхх с сыном и внуками Ее Величество сделала заявление.

«Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы и предпочли, чтобы они на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание вести более независимую жизнь», – говорится в заявлении королевы.

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Совет также одобрил «переходный период», в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время как в Великобритании, так и в Канаде.

Напомним, 8 января принц Гарри и его жена объявили о намерении отказаться от королевских обязанностей и привилегий, стать финансово независимыми от королевской семьи и жить попеременно в Великобритании и Северной Америке. Спустя несколько дней Меган Маркл с сыном Арчи уехала в Канаду., где заключила контракт на озвучку мультфильмов Disney.