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Напомним, по юлианскому календарю старый Новый год отмечается в России с 13 на 14 января.

Председатель правительства Дмитрий Медведев, говоря о завершении длинных новогодних выходных, цитируя писателя Антона Чехова, призвал россиян «не забывать о том, что по поводу такого рода праздников говорили классики».

Словами классика глава кабмина напомнил, что 13 января праздники заканчиваются, поэтому следует страдать и плакать: "чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег".

"Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению ивжнтхх нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже", – сказал Медведев, пожелав "на этой оптимистической ноте" веселого празднования Старого Нового года.

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Напомним, старый Новый год отмечается в России в память о юлианском календаре, когда на 13-14 января приходились современные 31 декабря и 1 января.