Под Казанью загорелась квартира в многоэтажке – людей выводили по автолестнице

В поселке Васильево Зеленодольского района загорелась квартира в пятиэтажном кирпичном жилом доме. Жильцов верхних этажей пришлось спасать с окон и балкона по пожарной автолестнице.

Происшествие случилось сегодня днем на улице Октябрьской в доме №2 на третьем этаже. В однокомнатной квартире горели мебель и вещи. Площадь пожара составила порядка 32 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Когда начался пожар, люди с верхних этажей не смогли самостоятельно спуститься на улицу из-за сильного дыма в подъезде и просили о помощи. Всего на пожаре спасены 11 человек, из них трое детей. Пострадавших нет.

Фото: сайт ГУ МЧС по Татарстану