Майкл Мэттьюс об ошибках сезона 2019 года и надеждах на сезон 2020

Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) с уходом Тома Дюмулина становится лидером команды Sunweb. Сезон 2019 года у 29-летнего австралийского гонщика сложился не идеально, так как был омрачён падением. О том, как чувствует себя в роли капитана команды и об ошибках сезона 2019 года Майкл Мэттьюс рассказал в интервью Cyclingnews.

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Майкл Мэттьюс: «Я довольно тихий парень. А чтобы быть настоящим лидером, капитаном, необходимо открыто говорить о том, что тебе необходимо, что требуется от остальных, чтобы команда выдала максимум. Последние два года я был слишком немногословным, многое держал в себе, зато теперь у меня большой опыт. Я не из тех, кто залезает на камень и требует от всех следовать своим приказам. Но всем надо работать вместе. И я также не тот, кто всё знает. Сам постоянно учусь, набираю опыт. Могу поделиться тем, что знаю. Надеюсь, это поможет.

Хорошее начало – это победы в гонках. Конечно, чтобы выигрывать, нужна команда. А то, как наша команда сработалась после трудного 2019 года, это очень хорошая стартовая точка для 2020. К сожалению, в сезоне 2019 года мы довольно рано потеряли Тома (Дюмулина), но поэтому мы уже тогда начали думать, как каждому из нас выдать лучшее в следующем году. И шаги в этом направлении мы уже сделали.

На Тур де Франс-2019 было тяжело, но каждый день мы старались и боролись. Результаты были, но не те, которых мы хотели. В итоге мне пришлось стать ядром команды, которое помогает остальным двигаться дальше, мы выходили за пределы своих возможностей. Я должен был оставаться сильным психологически. Тур был трудным, но, думаю, мы хорошо на нём отработали, учитывая всё, через что пришлось пройти во время гонки.

Победа на Гран-при Квебека в какой-то степени спасла сезон. Я люблю эти канадские гонки, и маршрут мне полностью подходит. Ради них я очень упорно работал, было важно показать, что я могу сделать, пусть и в конце сезона.

Сезон 2019 года был ещё одним трудным сезоном. Я упал на Париж-Ницце и весь год пытался поймать свою форму. Принять это было сложно, потому что перед началом сезона моя форма была лучшей за все годы. А после падения я просто не смог вернуть те показатели, которые были зимой. И морально, и физически я продолжал восстанавливаться до самого Тур де Франс-2019. Это очень давило.

Этой зимой у меня было пять недель отдыха без велосипеда. Я снова начал наслаждаться жизнью, занимался тем, что делало меня счастливым. У меня появилось время перенастроить фокус и снова начать улыбаться.

Я понял, что после такого плохого падения, какое случилось у меня, нужно время для восстановления. А продолжая гонки, делаешь только хуже. Тогда я вернулся всего через две недели, поехал Милан-Сан-Ремо. К счастью, там показал хороший результат (прим. VeloLIVe – Майкл Мэттьюс финишировал 12-м на Милан-Сан-Ремо-2019), учитывая падения, и это привело к мысли, что я восстановился быстрее, чем ожидал. Но было просто глупо вернуться в гонки так быстро. Команда, вообще-то, говорила мне подождать, это я настоял. Подумал, что готов, но готов не был. Я убедил себя, что в порядке, но сейчас, оглядываясь назад, думаю, что мне надо было в 2019 забыть о классиках и найти новые цели. Хотя от гонщику-классику сложно такое сказать.

В 2020 году планирую избежать неудач. Постараюсь сделать так, чтобы всё шло правильно. Буду проводить специальные тренировки к тем гонкам, где делал ошибки. Если смогу вернуть радость от гонок и просто выступать, как привык….

Цель – получать удовольствие и не поддаваться стрессу. Хочу вернуться к радости, что в свою очередь приведёт к результатам.

Вспоминаю 2017 год, когда наша команда провела потрясающий сезон. Лично мне необходимо притормозить и посмотреть, что делал тогда. Это работало. Мы постарались многое поменять в 2018 и 2019, но мы знаем, что работало. У нас прекрасная команда, ничто не длится вечно, поэтому нам надо радоваться».