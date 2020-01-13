Кольцо ислама не может сжиматься в интересах Армении — NovostiNK — Новости Армении

13 января 2020, 21:48 — NovostiNK Генерал Касем Сулеймани представлял собой реальную угрозу . Этот человек обслуживал целую террористическую сеть. И несмотря на то, что сегодня многие утверждают, что с его гибелью ничего в этом смысле не изменится, выход Сулеймани из игры нанес по террористическим ячейкам серьезный удар от которого сеть будет оправляться еще очень долго. Подобное мнение выразила NovostiNK политолог Ануш Седракян.

Влиятельный иранский генерал, командующий силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касем Сулеймани был убит в ночь со 2 на 3 января в результате авиаудара американских ВВС в районе аэропорта Багдада по приказу президента США Дональда Трампа.

Согласно Седракян, основной задачей Сулеймани и соответственно Ирана является создание шиитской империи от моря до моря. Империи достигающей границ их главного врага Израиля. В этом свете, политолог характеризует контрабанду оружия как основную задачу террористических групп, ячеек и сетей, с которыми имел дело покойный иранский генерал.

“Могу сказать, что в этом деле они весьма преуспели. И удачно обслуживали все горячие точки в Сирии, Йемене и т.д. оружием в основном российского и иранского производства. Поставки шли по горам, морю и проливам. И можно только представлять, что будет со всем христианско-еврейским регионом, если в деятельности этих людей появится ядерная компонента. Боюсь, что остановить распространение ядерной заразы будет уже невозможно”, — предположила Седракян.

В этом свете, политолог считает резкую риторику и все последние действия президента США Дональда Трампа как вполне оправданные. Отмечая факт дружественных отношений Ирана с Арменией, Седракян в то же время убеждена, что насыщение окружающего региона неконтролируемыми вооружениями рано или поздно ударит и по Армении.

По ее оценкам, кольцо ислама не может сжиматься в интересах Армении. Соответственно, наблюдающаяся сегодня ситуация стабильной нестабильности, на ее взгляд, уже не самое плохое, что может произойти в регионе в случае если сценарий будет раскручиваться в обратном направлении.

Саргис Тертерян

Источник: NovostiNK